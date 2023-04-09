Новейший ГАЗ «Соболь NN» сменил тип кузова и подешевел. Редакции Quto удалось узнать, что Горьковский автозавод начал отгружать дилерам «Соболь NN» в варианте с бортовой платформой. Цены стартуют с 2 780 000 рублей, то есть экономия относительно цельнометаллического фургона составляет 210 000 рублей. Пока доступна единственная богатая комплектация, выбирать можно только надстройку: бортовая платформа или изотермическая продуктовая «будка».

Фото: motor.ru motor.ru

Бортовой «Соболь NN» отличается от «ГАЗели NN» укороченной колёсной базой и отсутствием антенны на крыше; также у новинки бывает только односкатная задняя ошиновка. Под капотом турбодизель Cummins ISF объёмом 2,8 литра, который сочетается с 6-ступенчатой «механикой» и задним приводом. Не придётся доплачивать за кондиционер, обогрев лобового стекла, медиасистему с тачскрином, светодиодные фары, предпусковой подогреватель и круиз-контроль.

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Размеры бортовой платформы «Соболя NN» — 2,4 на 2,0 метра, высота по тенту — 1,6 метра. Клиент может выбрать модификацию полной массой 2,5 тонны, чтобы машина проходила по критериям «грузового каркаса» Москвы. Единственное отличие 2,5-тонной модификации от 3,5-тонной — кабина с раздельными креслами. У обычных грузовичков справа от водителя диван, рассчитанный на двух седоков.