Tesla построит в Шанхае завод по производству накопителей энергии

Компания Tesla намерена построить в Шанхае предприятие по производству накопителей энергии Megapack, сообщает агентство «Синьхуа».

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В Шанхае на данный момент уже работает предприятие по выпуску электромобилей Tesla. На нем собирают седаны Model 3 и кроссоверы Model Y.

Ранее сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск прибудет в Китай в субботу, 8 апреля, и, возможно, посетит завод Tesla в Шанхае.

Поездка не была анонсирована официально, поэтому источники Bloomberg отметили, что планы могут измениться. Сообщается, что с Маском поедет Том Чжу, который в апреле был назначен старшим вице-президентом Tesla по автомобилям. С 2014 года Чжу руководил строительством и эксплуатацией завода Tesla в Шанхае.