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1 минуту назад

Tesla построит в Шанхае завод по производству накопителей энергии Megapack

Газета.Ru

Компания Tesla намерена построить в Шанхае предприятие по производству накопителей энергии Megapack, сообщает агентство «Синьхуа».

Tesla построит в Шанхае завод по производству накопителей энергии
Фото: газета.ругазета.ру

В Шанхае на данный момент уже работает предприятие по выпуску электромобилей Tesla. На нем собирают седаны Model 3 и кроссоверы Model Y.

Ранее сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск прибудет в Китай в субботу, 8 апреля, и, возможно, посетит завод Tesla в Шанхае.

Поездка не была анонсирована официально, поэтому источники Bloomberg отметили, что планы могут измениться. Сообщается, что с Маском поедет Том Чжу, который в апреле был назначен старшим вице-президентом Tesla по автомобилям. С 2014 года Чжу руководил строительством и эксплуатацией завода Tesla в Шанхае.

Китай является вторым по величине рынком сбыта Tesla после США, на продажи в КНР в 2022 году пришлось 22,3% выручки компании. В марте Tesla заявила о расширении производства в китайском филиале.

Автоновости,Tesla,Илон Маск,
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