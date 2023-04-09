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В Красноярском крае автодорогу накрыла сильная пылевая буря

Автотрассу «Абакан — Красноярск» накрыла сильнейшая пылевая буря, из-за этого видимость стала практически нулевой. Об этом сообщает trk7.ru.

По его данным, проблемы с видимостью на трассе из-за поднявшейся пыли начинаются в Новоселовском районе Красноярского края. Предполагается, что пыль поднялась после того, как местные сельхозпроизводители распахали поля весной. На фоне сухой погоды и ветра пыль поднялась в воздух. Из-за ограниченной видимости водителям приходится значительно снижать скорость.

Ранее стало известно, что в Амурской области мусоровоз МАЗ врезался в двух мотоциклистов на улице города Белогорска, травмы получил один из байкеров. Также стало известно, что в Казахстане неуправляемый автобус задавил пешеходов.

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