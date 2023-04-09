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17 минут назад

Названы самые выносливые автомобили на вторичном рынке в 2023 году

Car.ru

Выносливость автомобиля - важный параметр, на который обращают внимание при покупке. Эксперты перечислили лучшие модели по данному критерию.

Составлен рейтинг самых выносливых подержанных автомобилей
Фото: Car.ruCar.ru

Аналитики оценили автомобильный рынок России и выделили самые выносливые машины. Для анализа использовались запросы истории подержанных автомобилей за первый квартал 2023 года. Результаты проведенного исследования окажутся полезными для тех, кто собирается приобрести транспорт с пробегом в России.

Первое место в рейтинге занял Isuzu D-Max - пикап японского бренда, который оказался самым выносливым в 2023 году. Средний пробег такого транспорта составляет 391 000 км. Автомобиль пользуется спросом, так как предлагает высокий уровень проходимости, простоту обслуживания и эксплуатации.

Второе место досталось Volkswagen Transporter - коммерческая модель. Средний пробег в данном случае составляет 378 000 км. Так как машина завоевала статус надежной, ее часто используют для перевозки грузов и людей. Toyota Carina E - легковой автомобиль из Японии, который отличается хорошей стойкостью к образованию коррозии. Средний пробег модели составляет 376 000 рублей.

В сегменте автомобилей возрастом от 4 до 7 лет лидерство достается ГАЗ, Opel и Citroen. По конкретным моделям первое место занимает Hyundai Accent. Средний пробег такой модели составляет 235 000 км. В категории машин возрастом до 3 лет лидерство досталось маркам Datsun, ГАЗ и Volkswagen. Среди автомобилей старше 3 лет больше других проезжает KIA Optima, средний пробег которого составляет 79 000 рублей.

При выборе транспорта с пробегом можно ориентироваться на результаты проведенного исследования. Так получится повысить шансы на поиск более надежных моделей и марок.

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