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52 минуты назад

BMW выпустила спорткар для детей

Motor.ru

У любого крупного автопроизводителя есть линейка фирменных товаров, в которую входят тюнинговые детали для автомобиля, автомобильные аксессуары, фирменная одежда и аксессуары для владельцев и фанатов марки, а также игрушки, чтобы воспитывать любовь и лояльность к бренду у самой молодой аудитории. Для юных фанатов марки, которые только-только начинают осваивать транспорт, немецкая марка подготовила свой спорткар — беговел BMW Baby Racer. Его стоимость пока не сообщается.

BMW выпустила спорткар для детей
Фото: motor.rumotor.ru
motor.ru

Игрушка, которая уже более 30 лет входит в каталог BMW Lifestyle Collection, в 2023 году претерпела обновление, чтобы соответствовать облику современных автомобилей BMW.

Обещают, что в новой детской машинке можно отыскать черты BMW 4 Series, BMW iX и даже BMW M3. В оснащение BMW Baby Racer входят мягкое сиденье, трёхспицевый руль со встроенным клаксоном и мягкие шины, изготовленные из переработанных материалов.

motor.ru

Предложены три цветовых варианта беговела — чёрный «кузов» и оранжевое сиденье, голубой цвет и чёрная обивка и белый корпус с розовым креслом. В продаже BMW Baby Racer, выпуск которого налажен в Баварии, появится уже в этом месяце.

Автоновости,BMW M3,BMW,
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