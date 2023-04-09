BMW выпустила спорткар для детей

У любого крупного автопроизводителя есть линейка фирменных товаров, в которую входят тюнинговые детали для автомобиля, автомобильные аксессуары, фирменная одежда и аксессуары для владельцев и фанатов марки, а также игрушки, чтобы воспитывать любовь и лояльность к бренду у самой молодой аудитории. Для юных фанатов марки, которые только-только начинают осваивать транспорт, немецкая марка подготовила свой спорткар — беговел BMW Baby Racer. Его стоимость пока не сообщается.

Фото: motor.ru motor.ru

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Игрушка, которая уже более 30 лет входит в каталог BMW Lifestyle Collection, в 2023 году претерпела обновление, чтобы соответствовать облику современных автомобилей BMW.

Обещают, что в новой детской машинке можно отыскать черты BMW 4 Series, BMW iX и даже BMW M3. В оснащение BMW Baby Racer входят мягкое сиденье, трёхспицевый руль со встроенным клаксоном и мягкие шины, изготовленные из переработанных материалов.

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