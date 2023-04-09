Opel Mokka превратили в передвижную мастерскую

Немецкое ателье Bott сделало из электрокроссовера Opel Mokka передвижную мастерскую.

Фото: © Opel © Opel

В линейке ведущих автомобильных брендов есть как легковые, так и коммерческие модели, причём разного класса, чтобы каждый смог подобрать подходящий под свои задачи автомобиль. Но в Европе существует особый сегмент, в котором представлены легковые модели, трансформированный в коммерческие — в фургоны превращают даже компактные хэтчбеки. И эта традиция не обошла стороной новейший электрический кроссовер Opel Mokka Electric, на основе которого сделали самую настоящую передвижную мастерскую.

Партнёром автопроизводителя по проекту стала компания Bott, которая специализируется на производстве стеллажей и систем хранения, а также адаптации их под автомобили. Для кроссовера Opel разработали специальный комплект Bott Vario3, который устанавливается вместо задних сидений и занимает всё пространство салона и багажника.

Через специальную раму модуль крепится к кузову, а для дополнительной защиты водителя и его спутника предусмотрена решётка в верхней части салона. Комплект Bott Vario3 предусматривает несколько выдвижных ящиков, доступ к которым открывают задние двери кузова и крышка багажника.