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Эрдоган отправил в подарок Мирзиееву новый турецкий электромобиль

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев получит новый турецкий электрокар Togg T10X. Об этом в воскресенье сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

Эрдоган отправил в подарок Мирзиееву новый турецкий электромобиль
© РИА Новости

Он отметил, что Togg уже ездит по дорогам страны. Одну из машин получил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Одну такую машину мы отправляем другому моему брату, президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву», - сказал турецкий президент.

По его словам, в 2023 году планируется произвести 20 тысяч электрокаров для внутреннего рынка.

Сборка машин налажена в провинции Бурса. В планах производителя выпуск 175 тысяч электромобилей в год. Сначала их будут продавать только в Турции, но через 1,5 года возможен экспорт в страны Европы.

Автомобили T10X поступили в продажу 14 марта. Модель, способная проехать 314 км без подзарядки, стоит 48,5 тысячи долларов. Более дорогая версия (523 км на одном заряде) обойдется в 63,9 тысячи.

Первым владельцем произведенного в стране электрокара TOGG стал сам Эрдоган.

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