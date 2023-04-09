Официально: Honda начнет продавать в Японии машины китайской сборки.

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Пресс-служба японской компании объявила, что осенью на внутренний рынок вернётся минивэн Honda Odyssey. Поскольку завод близ Токио, на котором однообъёмники выпускались изначально, был закрыт полтора года назад, корпорации придётся впервые прибегнуть к импорту машин из Поднебесной. Японским покупателям предложат Odyssey, собранные на заводе GAC-Honda.

Машины для японского рынка будут идентичны минивэнам для Китая: внешние изменения сведутся к замене радиаторной решётки, а конструктивные доработки ограничатся изменением местоположения руля. Как и прежде, в Стране восходящего солнца предложат только гибридные Honda Odyssey с силовой установкой e:HEV.

Honda решилась на поставки машин китайского производства, хотя жизненный цикл Odyssey подходит к концу. Модель выпускается с 2013 года, а рестайлинг состоялся 2,5 года назад. Трехрядный минивэн с двухмоторной силовой установкой развивает 215 лошадиных сил и 315 Нм крутящего момента, тяга передаётся на переднюю ось.