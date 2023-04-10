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2 часа назад

В России призвали смягчить наказание за отсутствие документов на автомобиль

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В ЛДПР разработали законопроект, в рамках которого призвали смягчить наказание за отсутствие необходимых документов на автомобиль. Документ представил замруководителя фракции в Госдуме Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Разработан законопроект о смягчении наказания за отсутствие документов на авто
Фото: © РИА Новости / Мария Девахина© РИА Новости / Мария Девахина

Депутаты предложили задерживать машину при отсутствии документов на нее у водителя в том случае, если она числится в угоне.

«Очевидно, что отсутствие у водителя при себе документов на транспортное средство, если таковые фактически есть, никак не влияет на безопасность дорожного движения», — подчеркивается в пояснительных материалах к закону.

Ранее сообщалось, что в России могут продлить разрешение покупать автомобиль за маткапитал. Комитет Совфеда по экономической политике рекомендовал Минпромторгу продлить действие этого правила до 1 июня 2023 года.

Автоновости,Ярослав Нилов,ЛДПР,Минпромторг,Совет Федерации,Госдума,
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