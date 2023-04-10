Разработан законопроект о смягчении наказания за отсутствие документов на авто

В ЛДПР разработали законопроект, в рамках которого призвали смягчить наказание за отсутствие необходимых документов на автомобиль. Документ представил замруководителя фракции в Госдуме Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина © РИА Новости / Мария Девахина

Депутаты предложили задерживать машину при отсутствии документов на нее у водителя в том случае, если она числится в угоне.

«Очевидно, что отсутствие у водителя при себе документов на транспортное средство, если таковые фактически есть, никак не влияет на безопасность дорожного движения», — подчеркивается в пояснительных материалах к закону.