Составлен рейтинг самых дешевых автоновинок в России в апреле 2023 года

Начало апреля 2023 года оказалось богатым на события для автомобилистов в России. Эксперты перечислили, какие бюджетные модели были представлены в продаже в этот период.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости» Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Первое место рейтинга дешевых автомобилей в России в апреле 2023 года занимает Suzuki S-Presso. Кроссовер отличается небольшой длиной кузова - всего 365.5 см. Один из дилеров предлагает приобрести такую модель всего за 1 300 000 рублей. В оснащении предусматривается мотор на 1 литр мощностью 68 лошадиных сил. Работает он в паре с 5МКПП и передним приводом. Вес транспорта составляет всего 726 килограмм.

На втором месте списка стоит BAIC X35 Plus. Автоконцерн BAIC официально выходит на местный рынок с 7 моделями в текущем году. Кроссовер X35 Plus в базовой комплектации оценивается в 1 698 900 рублей. За движение паркетника отвечает турбированный мотор на 1.5 литра, производительность которого равна 150 л.с. В паре с ним работает вариаторная КПП. Расход топлива - одно из преимуществ автомобиля, так как на 100 км затрачивается всего 7.2 литра.

В тройку лидеров вошел еще один представитель линейки BAIC – U5 Plus. Стоимость такой модели составляет 1 699 900 рублей. В оснащении предусмотрен мотор на 113 л.с. и МКПП. В более старшей версии есть автоматическая трансмиссия. Работает двигатель автомобиля на топливе АИ-92. Оснащение модели оказалось выше среднего - регулировка передних кресел в разных направлениях, дисплей на 12.3 дюйма и отделка экокожей

В рейтинге также отметили BYD e5, который получил статус самого недорого электрокара в России. Его стоимость составляет всего 1 800 000 рублей. В основе лежит платформа от автомобиля Toyota Corolla. Электрический мотор в оснащении развивает максимальные 218 лошадиных сил, а запас хода равен 305 км.