Chery показала первый премиум-седан и анонсировала новый суббренд

В Поднебесной прошла большая пресс-конференция, на которой раскрыли подробности о суббренде Sterra, который окажется тесно связан с премиум-маркой Exeed. Первенцем будет седан Sterra ES, известный фотошпионам под кодовым именем Exeed E03. В следующем году гамма пополнится за счёт соплатформенного кроссовера Sterra ET. Больше подробностей о линейке Sterra ждут на Шанхайском автошоу.

Фото: © Auto.anhuinews.com © Auto.anhuinews.com

Маркетологи Chery планируют выпускать под маркой Sterra «премиальные» электромобили и гибриды. Имя Exeed останется у схожих по позиционированию бензиновых машин. Электрификация — не единственная «фишка» Sterra. Для автомобилей заявлена модульная платформа E0X с пневмоподвеской, причём технология дебютирует совсем скоро на седане ES.

Внешность четырёхдверки не секрет благодаря снимкам с презентации, а фотошпионы неоднократно ловили прототипы. По предварительным данным, речь идёт о пятиметровом электромобиле с колёсной базой 2,9 метра, тяговой батареей между осями и 800-вольтовой электросистемой. Ожидаемый запас хода — более 700 километров, а самые быстрые седаны суббренда Chery смогут разменять 100 километров в час за три секунды.