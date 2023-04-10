Названы сроки начала продаж Lada Vesta NG в России

Новую Lada Vesta NG начнут продавать в автосалонах России в апреле 2023 года. Флагманская модель волжского автопроизводителя будет оцениваться дороже.

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

Обновленную Lada Vesta NG начали выпускать на производственной площадке в Тольятти 3 марта 2023 года. Автомобильный концерн планировал приступить к реализации транспортных средств в мае, однако сроки удалось сократить. Стало известно, что автомобили появятся в продаже уже в апреле текущего года. В настоящее время на заводе подготавливают крупную партию машин, которая в дальнейшем будет отправлена в дилерские центры.

Напомним, что выпуском автомобилей Lada Vesta NG занимаются на конвейере B0. Ранее здесь выпускали иностранные автомобили - Sandero, Logan и Largus. Данная линия носит статус самой современной в Тольятти.

Обновленная Lada Vesta в исполнении NG будет продаваться в 2 вариантах кузова - седана, универсала и кросс-универсала. В качестве силового агрегата в автомобиле используется мотор ВАЗ-11182, который имеет 8 клапанов и производительность 90 л.с. Такая же силовая установка используется для Lada Granta, которая выпускалась в упрощенной версии.

Производитель сообщал, что в дальнейшем для Lada Vesta NG будут использовать еще один двигатель - с 16 клапанами, мощность которого равна 106 л.с. Данный силовой агрегат уже выпускается в тестовом режиме. Оба мотора работают в паре с МКПП. Вернуть автоматическую трансмиссию могут не раньше 2024 года. АвтоВАЗ может использовать для автомобилей вариаторные КПП из Китая. Нет информации, с какой компанией будет заключено партнерство. Сначала вариатор будут использовать для флагманской Vesta, а затем - для всех моделей бренда.