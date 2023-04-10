Volkswagen добавил кроссоверу Teramont внедорожную версию

На автосалоне в Нью-Йорке дебютировал первый Volkswagen экстремальной серии Peak Edition. Основой послужил американский Atlas (знаком по эту сторону океана под именем Teramont), но уже объявлено: в случае рыночного успеха пакет Peak Edition появится на других кроссоверах. Доработки сводятся к установке «грязевых» шин, изменению обвеса по периметру кузова и декору.

Фото: © Volkswagen © Volkswagen

Североамериканский офис Volkswagen учёл интересы поклонников, которым понравились концепты Atlas Basecamp. Однако серийный кроссовер не такой экстремальный: обвес изменён незначительно, а ставка сделана на «компромиссные» шины Continental размерности 255/60 R18.

Volkswagen Atlas Peak Edition

Кроссовер линейки Peak Edition можно узнать по иному оформлению выхлопных патрубков, сетке в заднем бампере, а также оригинальному переднему бамперу. В салоне появляются значки Peak Edition, а главная «фишка» — отделка кожзаменителем с оранжевой прострочкой. Представители Volkswagen называют новинку аналогом R-Line для любителей бездорожья.

Volkswagen Atlas Peak Edition

Технических изменений не заявлено. Кроссоверы Atlas Peak Edition будут предлагаться только с полным приводом, но с обычным 2,0-литровым турбомотором (273 силы, 370 Нм) и 8-ступенчатым автоматом. Двигатель V6 исчез из гаммы в ходе планового рестайлинга.