Белорусы показали новейший грузовик с колесной формулой 10х10

Минский завод колесных тягачей начал испытывать МЗКТ-750005-020 — десятиколесное шасси повышенной проходимости, созданное для монтажа специализированного нефтегазового оборудования полной массой до 40 тонн. Опытные образцы новинки будут использоваться в качестве основы для цементировочно-смесительного агрегата. Сколько продлятся испытания в МЗКТ не уточняют.

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Габаритные размеры и нагрузка по осям МЗКТ-750005-020 таковы, что грузовик способен передвигаться по дорогам общего пользования без дополнительных разрешений. Кабина унифицирована с грузовиком МАЗ-5440, шестицилиндровый 460-сильный турбодизель Weichai экологического класса «Евро-5» тоже взят у тягачей.

У десятиколёсного грузовика механическая 12-ступенчатая коробка передач, есть блокировки межосевых и межколёсных дифференциалов, а в угоду меньшему радиусу разворота первые два моста сделаны управлемыми. Другая особенность МЗКТ-750005-020 — односкатная ошиновка. Предусмотрено два спальных места, опционально грузовик можно оснастить автономным отопителем и кондиционером.