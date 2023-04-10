$79.50+0.1487.10+0.37

Белорусы показали новейший грузовик с колесной формулой 10х10

Минский завод колесных тягачей начал испытывать МЗКТ-750005-020 — десятиколесное шасси повышенной проходимости, созданное для монтажа специализированного нефтегазового оборудования полной массой до 40 тонн. Опытные образцы новинки будут использоваться в качестве основы для цементировочно-смесительного агрегата. Сколько продлятся испытания в МЗКТ не уточняют.

Белорусы показали новейший грузовик с колесной формулой 10х10
©  МЗКТ

Габаритные размеры и нагрузка по осям МЗКТ-750005-020 таковы, что грузовик способен передвигаться по дорогам общего пользования без дополнительных разрешений. Кабина унифицирована с грузовиком МАЗ-5440, шестицилиндровый 460-сильный турбодизель Weichai экологического класса «Евро-5» тоже взят у тягачей.

У десятиколёсного грузовика механическая 12-ступенчатая коробка передач, есть блокировки межосевых и межколёсных дифференциалов, а в угоду меньшему радиусу разворота первые два моста сделаны управлемыми. Другая особенность МЗКТ-750005-020 — односкатная ошиновка. Предусмотрено два спальных места, опционально грузовик можно оснастить автономным отопителем и кондиционером.

Сверхтяжёлое шасси с колёсной формулой 10х10 — не единственная новинка МЗКТ. Уже сертифицирован бескапотный грузовик серии 4503, который называют белорусским преемником «Шишиги» ГАЗ-66.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий