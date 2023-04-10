Кроссовер Omoda C5: стоит ли переплачивать за полноприводную версию

Chery продолжает активно развивать новые бренды в России. Хоть марка Omoda и появилась в нашей стране только в прошлом году, кроссоверы C5 уже частенько можно встретить на московских дорогах. Сначала китайцы вывели на наш рынок автомобиль с передним приводом. И вот в начале марте до нас добрались и машины с шильдиком AWD. "Российская газета" выяснила, стоит ли переплачивать за новую версию кроссовера.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Как отличить Omoda C5 с 4x4 от передеприводной?

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Полноприводную машину можно определить по надписи AWD на крышке багажника. У переднеприводных на этом месте шильдик "230T", указывающий на крутящий момент двигателя. Вот в общем-то и все.

В остальном - это все тот же кроссовер с футуристичным дизайном, который в первую очередь должен привлечь молодую аудиторию. Хотя мне вот лично за рулем C5 встречались и солидные мужчины в возрасте.

Что изменилось в салоне?

Два больших дисплея никуда не делись. Как и сенсорные поверхности и очень приличная отделка. Одно из главных новшеств - тоннель полноприводной версии отделан глянцевым пластиком вместо матового серого. И это решение вряд ли можно назвать верным. В нашей тестовой машине глянец уже оказался поцарапан в нескольких местах.

А вот в нишах для телефонов появился бархатный коврик вместо резинового - за что Omoda можно только похвалить. Смартфон в них не скользит и спокойно заряжается. Надпись Chery на руле осталась, но в компании обещают совсем скоро заменить ее на Omoda.

Режимы движения переключаются кнопками на центральном тоннеле, но их стало больше - к "Эко", "Комфорту" и "Спорту" добавились "Снег", "Грязь" и "4х4".

А что с техникой?

Здесь куда больше изменений. Напомним, что переднеприводные кроссоверы оснащаются 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с., который идет вместе с вариатором, а вот полноприводные получили двигатель 1,6 литра на 150 л.с. Он трудится вместе с 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Такой же силовой агрегат, кстати, ставится на переднеприводный Chery Tiggo 8 Pro, только там он выдает 186 л.с.

На задней оси у Omoda C5 AWD установлена простая многодисковая муфта, а вместо полузависимой подвески теперь многорычажка. При этом есть возможность принудительно заблокировать муфту подключения задних колес.

Замена задней подвески привела к уменьшению дорожного просвета со 190 до 180 мм, но на объеме багажника (378 литров) эта переделка не отразилась. А бензобак вообще стал на 5 литров больше - его объем теперь 57 литров.

Как едет

Естественно, что все изменения в техническом плане не могли отразиться на том, как ведет себя автомобиль на дороге. Первое впечатление - очень приятная динамика. Производитель заявляет 8,6 секунды разгона до "сотни" против 9,9 у переднеприводной C5.

Конечно, мы эти цифры не проверяли, но по ощущениям где-то в пределах 9 секунд и получается. Начав свой тест в городе, сразу понимаешь, что для Omoda здесь никаких препятствий не существует - без проблем вливаешься в поток, когда надо бодро и без задержек стартуешь со светофора. Порадовал и семиступенчатый "робот" с двумя сцеплениями, который весьма шустро перебирал передачи - без задержек и подтупливаний.

На трассе ситуация ничем не хуже. Omoda уверенно разгоняется не только до 60 км/ч, но и до 100 км/ч и 120 км/ч. В итоге обгоны планировать легко. А для большей уверенности можно включить и спортивный режим.

Понравились не только двигатель и коробка, но и подвеска, которая неожиданно оказалась очень энергоемкой. Трещины, ямы и прочие неровности автомобиль даже на высокой скорости практически не замечает. Был момент, когда казалось, что вот эта огромная выбоина уже точно доведет до пробоя, но нет, подвеска выдерживала. Так что C5 готов к суровым российским реалиям.

Что касается полного привода, то понятно, что владельцы таких кроссоверов не полезут покорять леса и болота. Для них версия AWD - это в первую очередь возможность сделать поведение автомобиля более стабильным и предсказуемым на скользкой дороге. Ну и зимой вылезти из снежного плена во дворе. Вот как раз с коллегой в довольно глубокий снег рядом с трассой мы и заехали. А затем спокойно выехали. Даже без пробуксовок.

Еще один приятный момент - поведение машины на извилистых дорогах. Автомобиль уверенно входит в виражи, четко следуя заданной траектории.

Что не понравилось

Если по части ездовых характеристик никаких серьезных претензий нет, то некоторые электронные помощники Omoda расстроили. Например, функция удержания в полосе. В реальности автомобиль таскало от одной разделительной к другой. И нельзя сказать, что дорога в этот момент была сильно припорошена снегом. В итоге помощник нужно сразу отключать. Но и это, как оказалось, полностью не решает проблему. Когда вы вновь вернетесь в машину и запустите двигатель, то все ваши личные настройки слетают, поэтому придется заново залезть в меню и вырубать ассистент. Согласитесь, так себе история. Впрочем, в Omoda обещают, что в ближайшее время решить этот вопрос. Правда, без посещения дилера сделать это не получится.

Еще один момент, на котором стоит остановиться, - это шумоизоляция. И не салона (с ним все в порядке), а именно арок. Хотя на нашей тестовой машине были "липучки" от Nokian, звук из-под колес отчетливо проникал в салон. Возможно, что с переходом на летние шины все будет иначе.

Что в итоге

Полноприводный C5 оставил приятные впечатления. Да, минусы тоже есть, но у китайцев получился стильный автомобиль, который ничуть не разочаровывает, когда вы путешествуете на нем. Добавьте к этому еще и солидное оснащение - ведь все нужные и важные опции есть.

Но многие ли готовы переплатить за версию 4x4? В самой Omoda нам рассказали, что эту машину очень ждали в Сибири и на Дальнем Востоке, где дорожные условия существенно отличаются от центральной России. Хотя, будет откровенны, это пока не самые популярные регионы для нового бренда. А потому процент полноприводных кроссоверов в общих продажах модели вряд ли превысит 10%. В той же Москве, например, спокойно можно покупать и переднеприводную версию.

Но перейдем к самому важному - к ценам. У новой версии C5 две богатые комплектации, которые по уровню оснащения примерно сопоставимы с переднеприводной топ-версией Ultimate. Исполнение Active стоит 2 879 900 рублей (это плюс 180 000 рублей к передеприводной машине). В нее входят шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, полный набор электронных ассистентов, "кожаный" салон, подогрев всех сидений, вентиляция передних кресел, медиасистема с навигатором, светодиодные фары, электропривод пятой двери.

Вторая комплектация - Supreme - обойдется в 3 049 900 рублей. Дополнительно в ней есть красный декор, электропривод пассажирского кресла, панорамная крышу, расширенная подсветка салона, голосовое управление медиасистемой.