В России появились новые Skoda Kamiq

Один из дилеров привез в Россию новые кроссоверы Skoda Kamiq. Как выяснила "Российская газета", за автомобили 2023 года выпуска без пробега просят 3 150 000 рублей.

В объявлении указывается, что машины произведены в Чехии. Продавец также утверждает, что под капотом кроссоверов 1,6 литровый агрегат TSI мощностью 110 лошадиных сил. Коробка передач - шестиступенчатой "автомат", привод передний.

Комплектация только одна - Style. В нее входят следующие опции: круиз-контроль, задние датчики парковки, система бесключевого доступа и запуска двигателя Kessy, комбинированная обивка сиденья с электроприводом водительского сидения, многофункциональное рулевое колесо, светодиодные фары, климат-контроль, обогрев передних сидений, камера заднего вида, система Smart link + (Android Auto, Apple CarPlay).

Кроссовер Kamiq создан на платформе MQB-A0, у него полузависимая задняя подвеска и только передний привод. Автомобиль получил широкую решетку радиатора, спойлер, C-образные фонари, диффузор, а также светодиодные фары с расположенными в верхней части дневными ходовыми огнями и интегрированными динамическими указателями поворота.