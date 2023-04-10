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2 часа назад

Новый российский грузовик БАЗ показали на видео

Российская Газета

Минпромторг опубликовал видео с новым российским грузовиком БАЗ-S36A11. Он был разработан в Инжиниринговом центре Обуховского завода, произведен на Брянском автомобильном заводе, а протестировали его на треке НАМИ.

Новый российский грузовик БАЗ показали на видео
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Сообщается, что автомобиль обладает высокой проходимостью. Это возможно благодаря транспортным осям с независимой подвеской, каждая грузоподъемностью 12 тонн, специально разработанным на Брянском автомобильном заводе.

Все основные узлы и агрегаты грузового габаритного автомобиля БАЗ-S36A11 - отечественного производства. Так, машина оснащена двигателем производства ПАО "Автодизель" (Ярославский моторный завод) ЯМЗ-6531 Euro 5 мощностью 422 л.с. (310 кВт), девятиступенчатой механической коробкой переключения передач ЯМЗ-1909 с демультипликатором, трансмиссией с использованием раздаточной коробки производства ООО "ЗМТ", транспортными осями с независимой подвеской разработки и производства АО "Брянский автомобильный завод".

В кабине есть система климат-контроля ООО "Завод кондиционеров Август" и автономный отопитель салона, а также панель приборов с цифровым дисплеем и системами телеметрии.

Ожидается, что БАЗ заменит ушедшие с российского рынка иностранные грузовики.

Автоновости,Автодизель,Минпромторг,
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