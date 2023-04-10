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2 часа назад

Audi RS e-tron GT получил специальную версию

ПроКроссовер.ру

Audi Exclusive представила project 513/2, свою последнюю версию полностью электрического RS e-tron GT. Это законченный серийный автомобиль, который скоро поступит в продажу в США.

Audi RS e-tron GT получил специальную версию
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Основные отличия от стокового RS e-tron GT чисто стилистические. Есть обертка «тестовый мул» в фирменных серо-красных оттенках компании, новые 21-дюймовые колеса и название модификации, выгравированное на задних окнах. И последнее, но не менее важное: это первая серийная Audi, которая когда-либо носила на улицах красные значки.

Те же цветовые акценты можно найти внутри салона, а также элементы отделки из углеродного волокна с тем же «камуфляжным» рисунком, что и снаружи. Информационно-развлекательная система осталась прежней, но получила новую тему пользовательского интерфейса.

Карбоновая крыша и боковые зеркала, светодиодные матричные фары и карбоново-керамические тормоза с красными суппортами входят в стандартную комплектацию. Специальная версия была разработана для Audi USA и будет выпущена ограниченным тиражом всего в 75 экземпляров. Стартовая цена составит 182 000 долларов, что примерно на 40 000 долларов выше стандартной RS начального уровня.

Оригинальный Audi e-tron GT дебютировал в феврале прошлого года. Его модификация RS была оснащена более мощными двигателями, объединяющими усилия для 646 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Он может разогнаться до 100 км/ч за 3,3 секунды.

Автоновости,Audi,
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