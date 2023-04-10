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1 час назад

УАЗ представил новый фургон на базе "Профи"

Российская Газетаиещё 1

Компания УАЗ выводит на рынок новую модификацию коммерческого "Профи". Фургон для транспортировки хлебобулочных изделий доступен для заказа с апреля.

Модельная линейка УАЗ "Профи" пополняется еще одним вариантом исполнения. Модификация предназначена для доставки свежей продукции хлебозаводов и пекарен в розничные точки продаж в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному типу транспорта.

В основе фургона лежит сварной стальной каркас профильной конструкции. Стенки выполнены из листов стали с применением элементов из древесины. Отсек оборудован системой естественной вентиляции. Четыре двери с углом открывания не менее 120 градусов оснащены надежными запорными устройствами врезного типа. Специальные направляющие позволяют размещать внутри до 112 лотков для перевозки хлебобулочных изделий.

Гамма модификаций хлебного фургона включает полноприводную версию на базе УАЗ "Профи", а также вариант с задними приводом и двускатной ошиновкой колес на шасси "Полуторки". 2,7-литровый двигатель ZMZ Pro мощностью 149,6 л.с. (235 Нм крутящего момента) соответствует стандарту Евро-5 и сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач.

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Новая заводская модификация окажется четвертой в фирменной линейке фургонов на шасси "Профи", став дополнением к изотермическому, промтоварному и рефрижератору. Стоимость модели стартует с отметки 1 815 000 рублей.

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