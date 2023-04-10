В России сократились продажи автомобильных шин

В первом квартале 2023 года автомобилисты купили 3,2 миллиона покрышек, что на 16 процентов меньше, чем за тот же период 2022 года. В денежном выражении падение еще больше — на 42 процента, до 14 миллиардов рублей. Это говорит о смещении фокуса покупателей в сторону новых брендов, которые предлагают более дешевые варианты. Однако говорить о стагнации рынка пока рано. Кроме этого, сравнение идет с высокой базой весны 2022-го, когда многие закупались резиной, опасаясь дефицита.

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Лучше всего продаются шины на колесные диски R16. На них приходится четверть покупок, на 15-дюймовые — 21,1 процента, а на 14-дюймовые — 13,4 процента. Спрос на премиальную продукцию упал. Вместо нее россияне все чаще выбирают бюджетные аналоги от новых производителей: к примеру, китайская Triangle оказалась в топе по продажам новой летней резины с ростом в 2,6 раза.

В сравнении с началом 2022 года рынок шин сократился, но сезонный интерес все же наблюдается. По данным «Авито», продажи шин в марте выросли в 3,5 раза к февралю. Чаще всего на маркетплейсе покупают покрышки Pirelli, Triangle, Yokohama, Michelin и Bridgestone, причем 46 процентов сделок приходится на новые шины.

Средняя стоимость комплекта летней резины на «Авито» в марте составила 35,3 тысячи рублей. За б/у-комплект просят в среднем 11,6 тысячи.

Что касается запасов, то на складах в начале сезона хранилось 34,8 миллиона летних и всесезонных шин. По подсчетам экспертов, при нынешнем уровне спроса летних покрышек хватит на 22 месяца, всесезонных — на 15.