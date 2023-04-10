Создано моторное масло для скоростных автовездеходов

"Газпромнефть - смазочные материалы" проводит необычные испытания. Речь идет о моторном масле, специально предназначенном для скоростных автовездеходов. Инновационная рецептура разработана по спецзаказу производителя гоночных багги, способных разгоняться до 220 километров в час. Причем в условиях бездорожья.

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Разработчики утверждают, что новый продукт защитит узлы и механизмы при работе на предельной мощности - до 9000 оборотов в минуту. Благодаря высокотехнологичному пакету присадок обеспечит двигатели дополнительной защитой от износа. В том числе при длительной эксплуатации в режиме предельных температурных нагрузок.

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Уникальное масло создано в собственном Научно-исследовательском центре предприятия. Стендовые испытания проходят на высокоточном оборудовании автопроизводителя. Дополнительную проверку обеспечат скоростные заезды по астраханским степям, имитирующим трассу сложнейших ралли-марафонов планеты.

- Наше предприятие выпускает линейку масел для профессиональных гоночных автомобилей и современных спорткаров. Богатый опыт создания специализированных рецептур позволяет нам разрабатывать уникальные продукты для любой гоночной техники, в том числе, и автовездеходов. Научно-исследовательская база и самое современное оборудование позволяют нам контролировать все технологические этапы производства и гарантировать высокое качество готовой продукции, соответствующее требованиям ведущих автопроизводителей, - утверждает генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

- Мы создаем уникальные автовездеходы, и обычные смазочные материалы не всегда отвечают нужным характеристикам. "Газпромнефть - СМ" разработала высокотехнологичную рецептуру по нашему специализированному запросу. Первые эксплуатационные тесты показывают, что по ключевым параметрам новое моторное масло значительно превосходит ожидаемые показатели, - говорит генеральный директор "Ф-МоторСпорт инжиниринг" Эдуард Мымрин.