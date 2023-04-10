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24 минуты назад

«Запорожец» из Донецка с широким кузовом и мотором от Opel Omega

Carakoom

ЗАЗ-968М «Запорожец» был уже на грани выхода из строя, но его владелец не хотел прощаться со своим «металлическим конем». Тогда он решил подойти к вопросу радикально, серьёзно доработав автомобиль.

Автовладелец из Донецка радикально доработал «Запорожец»
Фото: CarakoomCarakoom

В автомобиле заменили большую часть деталей, чтобы избавиться от ржавчины. Также появились расширенные крылья, новый капот и матовая чёрная окраска. Интересно, что обвес полностью изготовлен вручную из металла. Неожиданной опцией стали поднимающиеся двери, как у Lamborghini.

Carakoom
Carakoom
Carakoom

Под капотом теперь находится 2,0-литровая 115-сильная четвёрка с впрыском топлива от Opel Omega A, а 5-ступенчатая механическая КПП заимствована у Opel Vectra A.

Донором элементов задней подвески и передних дисковых тормозов стала Vectra, а Daewoo Lanos одолжил «суперкару» переднюю подвеску и задние тормоза. Главный тормозной цилиндр взяли у BMW 735i.

Carakoom

Автомобиль находится в Донецке и, по словам владельца, он изначально строился для дрэга (хотя итоговая масса в 850 килограммов всё же великовата для такой мощности). Так как обстановка в городе не самая простая, дрэг там уже какое-то время не проводится. Но зато иногда организуют слалом. И вот что пишет хозяин автомобиля:

«Попал на такие соревнования, в общем попробовал, результат честно расстроил. Передняя ось не загружена — очень трудно объезжать конусы, сносит передние колеса. Решил немного исправить ситуацию: немного изменил угол Аккермана, заблокировали дифференциал. Результат удивил, конечно далеко до идеала, но начало положено».

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