Как накажут водителя за фотохромные фары

Накажут ли водителя за фотохромные фары
Большинство автовладельцев считают, что такой тюнинг вполне допустим, сотрудники ГИБДД придерживаются иного мнения.
Необычная тонировка появилась в арсенале российских водителей – специальную фотохромную пленку они наклеивают на фары. Раньше с этой целью использовалась обычная затемняющая пленка, но за ее использование грозила административная ответственность.
Несмотря на заверения автомобилистов о безопасности новой фотохромная пленки, сотрудники ГИБДД придерживаются иного мнения. Экс-инспектор ГИБДД и основатель профессионального сообщества «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов предупредил, что нанесение любой пленки, даже той, которая может становиться прозрачной, не допускается согласно Техническому регламенту транспортных средств.
А следовательно, в отношении таких автомобилистов, если их остановит инспектор ДПС, составят протокол по ч.1 ст. 12.5 КоАП. Штраф за это нарушение - 500 рублей. При этом, добавил Ильинов, водителю параллельно должны выписать и предписание на устранение такого недостатка. При повторной остановке водителю грозит уже штраф 2-4 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 15 суток.