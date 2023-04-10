Как накажут водителя за фотохромные фары

Большинство автовладельцев считают, что такой тюнинг вполне допустим, сотрудники ГИБДД придерживаются иного мнения.

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Необычная тонировка появилась в арсенале российских водителей – специальную фотохромную пленку они наклеивают на фары. Раньше с этой целью использовалась обычная затемняющая пленка, но за ее использование грозила административная ответственность.

Несмотря на заверения автомобилистов о безопасности новой фотохромная пленки, сотрудники ГИБДД придерживаются иного мнения. Экс-инспектор ГИБДД и основатель профессионального сообщества «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов предупредил, что нанесение любой пленки, даже той, которая может становиться прозрачной, не допускается согласно Техническому регламенту транспортных средств.