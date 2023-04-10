Представлен новый кроссовер Chery TJ-1 с расходом 1 литр на 100 км

Марка Chery провела презентацию новой модели TJ-1, которая в то же время остаётся очень загадочной. По крайней мере, по части дизайна салона и внешности: довольствоваться приходится снимками посетителей Chery Night, на котором и был представлен кроссовер.

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Дизайн может показаться странным, но в Chery говорят, что именно так представляют себе кроссовер для лёгкого бездорожья, который, напомним, будет представлен под брендами Omoda и/или Jaecoo, и основным отличием станет оформление решётки радиатора.

Chery TJ-1 оказался крупнее Tiggo 7 Pro Max, габариты составляют 4515 х 1865 х 1680 мм при колёсной базе 2675 мм.

Салон показали мельком. Из замеченного - большой планшет на центральной консоли диагональю 14,8 дюйма, компактная цифровая "приборка", поручень на торпедо, указывающий на позиционирование модели, селектор трансмиссии на тоннеле (сейчас модно их переносить за рулевое колесо). В компании рассказали, что информационно-развлекательный комплекс работает на 8-ядерном чипе Qualcomm 8155 с частотой работы до 3 ГГц, что говорит о богатом оснащении машины различными ассистентами.

Силовой агрегат представлен турбомотором 1.6 литра и 7-ступенчатым "роботом" с двойным сцеплением. Также TJ-1 получил гибридную трёхступенчатую трансмиссию: полуторалитровый ДВС мощностью 156 л.с., два электромотора и коробка передач. Суммарный запас хода - 1400 км, в гибридном режиме кроссовер потребляет всего литр бензина - как новый Tiggo 8 для России, а запас хода на электричестве достигает 100 км.

Продажи Chery TJ-1 планируют начать летом, но перед этим компания планирует организовать конкурс на лучшее название для новинки.