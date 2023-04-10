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7 минут назад

Новый кроссовер Haval Chitu покажут в апреле

За рулем

Цены, комплектации и другая информация будут раскрываться постепенно. Но самое главное об автомобиле уже известно.

Новый кроссовер Haval Chitu покажут в апреле
Фото: autohome.com.cnautohome.com.cn

Haval Chitu – это преемник модели F5 (в России не представлена). Как несложно догадаться, этот кроссовер чуть меньше, чем продающийся в нашей стране Haval F7.

Его длина, ширина и высота составляют 4450, 1841 и 1625 мм. То есть автомобиль на 150 мм длиннее, чем Hyundai Creta, а значит просторнее и вместительнее.

Обновленный Haval Chitu будет по-прежнему оснащаться двигателем 1.5T (GW4B15L). Неизменной останется и мощность агрегата – 184 лошадиных

Autohome.com.cn

Сочетаться этот бензиновый турбомотор будет, как и прежде, с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

Согласно официальным данным, время разгона до 100 км/ч у обновленной модели составит всего лишь 7,7 секунды.

Но для желающих сэкономить будет предлагаться и 150-сильный бензиновый турбированный двигатель объемом 1,5 литра (GW4G15M).

Пока неизвестно, собирается ли концерн Great Wall, которому принадлежит бренд Haval, поставлять обновленный кроссовер в Россию. Роль «младшего брата» F7 в нашей стране досталась модели Haval Jolion.

Этот кроссовер оснащается 143-сильным турбомотором и роботизированной коробкой. Разгон до 100 км/ч занимает 9,8 секунды. Стоит же Jolion, согласно прайс-листу на официальном сайте Haval, от 1,7 млн рублей.

Тем не менее, ничто не мешает завозить обновленный Haval Chitu в Россию по схеме параллельного импорта.

Автоновости,Hyundai Creta,Hyundai,
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