Новый кроссовер Haval Chitu покажут в апреле

Цены, комплектации и другая информация будут раскрываться постепенно. Но самое главное об автомобиле уже известно.

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Haval Chitu – это преемник модели F5 (в России не представлена). Как несложно догадаться, этот кроссовер чуть меньше, чем продающийся в нашей стране Haval F7.

Его длина, ширина и высота составляют 4450, 1841 и 1625 мм. То есть автомобиль на 150 мм длиннее, чем Hyundai Creta, а значит просторнее и вместительнее.

Обновленный Haval Chitu будет по-прежнему оснащаться двигателем 1.5T (GW4B15L). Неизменной останется и мощность агрегата – 184 лошадиных

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Сочетаться этот бензиновый турбомотор будет, как и прежде, с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

Согласно официальным данным, время разгона до 100 км/ч у обновленной модели составит всего лишь 7,7 секунды.

Но для желающих сэкономить будет предлагаться и 150-сильный бензиновый турбированный двигатель объемом 1,5 литра (GW4G15M).

Пока неизвестно, собирается ли концерн Great Wall, которому принадлежит бренд Haval, поставлять обновленный кроссовер в Россию. Роль «младшего брата» F7 в нашей стране досталась модели Haval Jolion.

Этот кроссовер оснащается 143-сильным турбомотором и роботизированной коробкой. Разгон до 100 км/ч занимает 9,8 секунды. Стоит же Jolion, согласно прайс-листу на официальном сайте Haval, от 1,7 млн рублей.