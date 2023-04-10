Во Франции будут платить водителям за отказ от поездок в часы пик

Власти французского города оплатят водителям отказ от поездок в часы пик.

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Как пишет The Connexion, такое поощрение под названием Ecobonus хочет ввести город Лилль на севере Франции: автомобилистам будут доплачивать по два евро за несостоявшиеся поездки по магистралям. Речь идет о временных отрезках с 07:00 до 09:00 и с 16:30 до 18:30. Схему, призванную облегчить трафик на некоторых дорогах, опробуют в виде эксперимента, который стартует в сентябре. Для него будет набрано пять тысяч водителей-добровольцев.

Желающим принять участие в программе нужно зарегистрироваться до 12 мая. Добровольцы, прошедшие проверку, должны будут скачать специальное приложение, через которое за их перемещениями будут следить по GPS. Также автомобили участников будут отслеживать дорожные камеры.

Камеры будут установлены вдоль магистралей А1 Париж — Лилль и А23 Валансьен — Лилль. Пока только они участвуют в эксперименте.

Не все поддерживают идею выплат таких компенсаций. К примеру, партия зеленых посчитала сумму в два евро «косметической и иллюзорной» и отметила, что она вряд ли заставит водителей изменить расписание.

Однако французские власти основываются на чужом опыте, который показал целесообразность внедрения поощрительной схемы. Так, в 2016 году подобную идею реализовали в голландском Роттердаме, где удалось снизить трафик на магистралях на 17 процентов. Французы надеются, что у них получится добиться хотя бы шестипроцентного снижения.