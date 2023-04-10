Внедорожник Tank 500 обновился, не начав продаваться в России

Китайцы продолжают демонстрировать чудеса оперативности: Tank 500 не исполнилось и двух лет, но Great Wall решила слегка подогреть интерес к модели, придумав ей новую внешность.

© www.autohome.com.cn

На "шпионских" фото Tank 500 имеет отличный от выпускаемых модификаций внедорожника дизайн. "Передок" получил новый капот с воздухозаборником, бампер с вертикальными воздухозаборниками и пересмотренный ансамбль "фары-решётка" - эти два элемента теперь интегрированы друг в друга. Причём, судя по всему, "Танку" отрядили не просто пересмотренную оптику, а полностью новую - от "начинки" до формы.

Также внедорожник оснастили другим задним бампером, трапециевидными двойными патрубками выхлопа и пятой дверью, которая лишилась ярко выраженной перемычки между фонарями с хромированным молдингом.

На пятой двери прототипа с правой стороны можно увидеть "заплатку" из маскировочной плёнки. Предположительно, так попытались скрыть информацию о двигателе. В настоящее время "пятисотый" оснащается трёхлитровым бензиновым V6 мощностью 354 л.с. в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Не исключено, что на фото - Tank 500 в спецверсии с другим дизайном, и об ином силовом агрегате речи не идёт, а за наклейкой спрятали название нового варианта исполнения.

Цены и комплектации Tank 500 в России уже объявлены, предзаказ откроется 12 апреля.