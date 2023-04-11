В Россию привезли новые Nissan X-Trail из Китая

Один из дилеров привез в Россию новые кроссоверы Nissan X-Trail из Китая. Как выяснила "Российская газета", за автомобили 2023 года выпуска просят 5 200 000 рублей. В то же время благодаря различным скидочным программам можно уменьшить эту сумму до 4 500 000 рублей.

Главная особенность китайской версии X-Trail - трехцилиндровый двигатель 1.5 VC-Turbo с переменной степенью сжатия, которая может варьироваться от 8:1 до 14:1, максимальная мощность - 204 л.с., крутящий момент - 300 Нм. В паре с мотором работает вариатор. Полный привод присутствует.

Платформа нового Nissan X-Trail осталась прежней - модульная CMF-C/D. Поэтому колесная база осталась такой же, как у предшественника - 2706 мм. Плюс 41 мм к длине, итого - 4681 мм, ширина и высота тоже выросли и составляют 1840 и 1730 мм соответственно (прибавка в обоих случаях составила 20 мм).

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От американского Rouge салон китайского X-Trail отличается, в основном, дисплеем мультимедийной системы. Центральный тоннель с нефиксируемым джойстиком вариатора, цифровые приборы и обрезанный снизу трехспицевый руль такие же.

Производство этого автомобиля ведется на заводе СП Dongfeng-Nissan.

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