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АвтоВАЗ увеличит выпуск Lada Vesta NG в два раза летом

Сейчас АвтоВАЗ выпускает новую Lada Vesta в одну смену продолжительностью 8 часов. Летом на заводе увеличат производительность за счёт внедрения вечерней смены, правда, вернуться к ней пораньше так и не получилось.

Летом АвтоВАЗ увеличит выпуск Lada Vesta NG в два раза
© Юрий Зубко/РГ

Группа "Нетипичный АвтоВАЗ" напоминает, что двухсменный режим работы для линии 1, на которой собирают "Весты", планировали ввести летом, однако потом появилась надежда на то, что такой режим работы можно будет организовать в мае. Однако теперь руководство вновь пересмотрело планы: две смены на сборке Lada Vesta NG будут задействованы летом - после корпоративного отпуска.

Единый корпоративный отпуск был перенесён на период с 29 мая по 19 июня - такого решения потребовала обстановка с комплектующими, дефицит которых продолжает оставаться одной из главных проблем для стабильной работы предприятия.

Летом АвтоВАЗ может представить новую модель Lada, которую будут выпускать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Новыми "Ладами" станут кроссоверы и седан марки FAW, какие именно - уже известно.

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