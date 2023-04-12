Volkswagen заставил уничтожить Subaru из-за тюнинга

Попытка импорта Subaru Sambar 1996 года закончилась для предпринимателя катастрофой: "Суби" был уничтожен таможенниками. На это дал добро Volkswagen.

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Американский импортер Тайлер Барг владеет компанией Tiki Bunny Imports, которая специализируется на доставке кей-каров из Японии в США. В начале 2021 года к Баргу обратился знакомый с просьбой помочь найти автомобиль, стилизованный под Volkswagen Type 1. Удача была на их стороне: перелицованный Subaru Sambar 1996 года соответствовал представлениям заказчика об эстетике (даже цвет соответствовал желаемому) и был в хорошем техническом состоянии.

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Барг заплатил свои деньги - никаких проблем с авто из Японии до этого не было. Автомобиль был отправлен в порт Балтимора, но в Мэриленде оказались очень бдительные таможенники, которые стоят на страже закона, в том числе на страже закона об авторском праве. Увидев "Субару" с внешностью и шильдиками Volkswagen, представители таможни позвонили в Volkswagen of America, чтобы уточнить, как относиться к такому преображению одной модели в другую. В "Фольксвагене" ответили, что считают это незаконным. Фургончик был конфискован. Однако об этом Берг не знал в течение месяца - в его адресе электронной почты была допущена опечатка. Ситуация вскрылась лишь после получения бумажного уведомления, но было уже поздно.

"Эта ошибка стоила мне возможности отправить автомобиль обратно в Токио и спасти его, - заявил Берг в беседе с The Drive. - Если бы я всё знал, то ситуация приняла бы совершенно иной оборот".

Как сложилась судьба Subaru, который очень хотел быть Volkswagen, неизвестно: утилизировали ли его под прессом, может, разобрали на запчасти, но Барг потерял и авто, и 9500 долларов.

После получения нескольких уведомлений Тайлер Барг получил письмо от юридического отдела Volkswagen, в котором содержалась суть претензии. Типично и традиционно: автопроизводитель уверял, что общественность будет сбита с толку, если увидит Subaru с шильдиком VW. Барг обратился в таможню и к компании Volkswagen с просьбой снять значки, перекрасить модель, подписать соглашение о неразглашении. Немецкий автопроизводитель не согласился на такой компромисс. Несостоявшийся владелец микровэна находился в недоумении: хорошо, шильдик и обвес спереди, но какое отношение к марке VW имеют цвет кузова и другие детали кузова? От юристов немецкой конторы ответа не было, таможня отклонила ходатайство Барга летом прошлого года.

Импортёр связывался с другими представителями индустрии, которые рассказывали, что слышали о подобных случаях. Не исключено, что таможенники бы и не обратили внимания на автомобиль, если бы не огромный значок Volkswagen. С другой стороны, Барг общался с коллегой, у которого конфисковали автомобиль безо всяких знаков, указывающих на авторское право.