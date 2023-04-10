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1 час назад

В России появились в продаже кроссоверы Geely Icon за 2,3 млн рублей

Газета.Ru

Российские дилеры начали предлагать новые китайские кроссоверы Icon, обратила внимание «Газета.Ru». Объявления с предложениями таких машин размещены в классифайдах, цены начинаются от 2,3 млн руб.

Geely Icon – компактный кроссовер, который выпускается в Китае с 2020 года и по габаритам сравним с Geely Coolray. Для заказа доступны автомобили с трехцилиндровым 177-сильным турбомотором 1.5 в сочетании с роботизированной трансмиссией и передним приводом. На домашнем рынке также представлены гибридные модификации (MHEV) с 48-вольтовым стартер-генератором.

Geely

В салоне паркетника установлены цифровая приборная панель и центральный дисплей (по 10,25 дюйма), а также сенсорный блок управления климат-контролем. В список оборудования входят светодиодная оптика, панорамный люк, парктроники, камеры кругового обзора и прочие опции.

Автоновости,Видео,Geely,
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