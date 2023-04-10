Geely Icon – компактный кроссовер, который выпускается в Китае с 2020 года и по габаритам сравним с Geely Coolray. Для заказа доступны автомобили с трехцилиндровым 177-сильным турбомотором 1.5 в сочетании с роботизированной трансмиссией и передним приводом. На домашнем рынке также представлены гибридные модификации (MHEV) с 48-вольтовым стартер-генератором.