Дефицитных запчастей АвтоВАЗу хватило всего на два часа

Период некомплекта у «АвтоВАЗ» продолжается: появились дефицитные запчасти для сборки LADA Granta, но хватило их ненадолго.

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Решив проблемы со сборкой в конце прошлого года и в начале 2023-го, автоконцерн снова стал выпускать неготовые для продажи машины в больших количествах. Легковушки «Гранта» уходили «на склад» из-за нехватки комплектующих.

Как сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте», с 29 марта автозавод нуждался в электронном усилителе рулевого колеса. Уже 10 апреля со сборочной линии вновь стали выпускать автомобили, укомплектованные ЭУР. Но хватило дефицитных запчастей всего на два часа.

Кроме того, похожая история произошла и с новой «Вестой» NG, на прошлой неделе с конвейера сходили некомплектные автомобили. По информации сообщества, они остаются на заводе из-за отсутствия стабилизаторов поперечной устойчивости и недоработанного ПО.