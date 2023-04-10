$79.50+0.1487.10+0.37

АвтоВАЗ отправляет новые легковушки на склад из-за нехватки комплектующих

1

Период некомплекта у «АвтоВАЗ» продолжается: появились дефицитные запчасти для сборки LADA Granta, но хватило их ненадолго.

Дефицитных запчастей АвтоВАЗу хватило всего на два часа
© runews24.ru

Решив проблемы со сборкой в конце прошлого года и в начале 2023-го, автоконцерн снова стал выпускать неготовые для продажи машины в больших количествах. Легковушки «Гранта» уходили «на склад» из-за нехватки комплектующих.

Как сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте», с 29 марта автозавод нуждался в электронном усилителе рулевого колеса. Уже 10 апреля со сборочной линии вновь стали выпускать автомобили, укомплектованные ЭУР. Но хватило дефицитных запчастей всего на два часа.

Кроме того, похожая история произошла и с новой «Вестой» NG, на прошлой неделе с конвейера сходили некомплектные автомобили. По информации сообщества, они остаются на заводе из-за отсутствия стабилизаторов поперечной устойчивости и недоработанного ПО.

Уточняется, что на автозаводе уже начали набирать сотрудников для доработки недоделанных машин во время майских праздников.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий