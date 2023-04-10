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В Госдуме поддержали законопроект о заключении ОСАГО на месяц

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Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал к принятию законопроект, которым предлагается снизить минимальный срок договора ОСАГО до одного месяца. Об этом зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил в своем Telegram-канале.

В Госдуме поддержали законопроект о заключении ОСАГО на один месяц
© РИА Новости

«Что предлагаем? Изменить закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», дав автомобилистам возможность заключать договор ОСАГО на период от одного месяца до года. Ждем первого чтения», — написал Нилов.

В марте премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство подготовило на этот законопроект положительный отзыв.

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