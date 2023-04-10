В Госдуме поддержали законопроект о заключении ОСАГО на один месяц

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал к принятию законопроект, которым предлагается снизить минимальный срок договора ОСАГО до одного месяца. Об этом зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил в своем Telegram-канале.
«Что предлагаем? Изменить закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», дав автомобилистам возможность заключать договор ОСАГО на период от одного месяца до года. Ждем первого чтения», — написал Нилов.
В марте премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство подготовило на этот законопроект положительный отзыв.