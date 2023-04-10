Выбор китайских кроссоверов в России увеличился в 1,5 раза

Количество моделей китайских SUV, представленных на российском авторынке, за последний год выросло в 1,5 раза. Причем останавливаться на достигнутом автопроизводители из Поднебесной, вероятно, не собираются. Выбор покупателей в сегменте китайских SUV уже до конца весны может подобраться к 40 моделям, говорится в исследовании "Открытие Авто", с которым ознакомилась "Российская газета".

Фото: Пресс-служба Omoda Пресс-служба Omoda

Так, за первый квартал 2023 года официальные дистрибьюторы завезли в Россию 63,8 тыс. различных кроссоверов из Поднебесной как с моно-, так и с полным приводом. В итоге они составили рекордные 98,9% в продажах китайских машин в целом. Причем в разрезе моделей SUV только в официальных данных AEБ, которые по-прежнему не включают, например, марки JAC и Voyah, количество кроссоверов за год увеличилось с 21-го до 30-ти.

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Естественно, что в рейтинге самых популярных моделей, за исключением разве что первых двух мест, произошли кардинальные изменения. Лидером остался Haval Jolion с показателем 7,3 тыс. реализованных автомобилей (+51%). Такие результаты продаж связаны, прежде всего, с включением модели в госпрограмму льготного автокредитования. Вплотную к нему подобрался Chery Tiggo 7 Pro, на котором остановили свой выбор 6,9 тыс. покупателей (+60%). Как и в случае с серьезным ростом продаж Geely Coolray (+71%, 6,7 тыс. шт.), роль сыграли весомые поддержки продаж дистрибьюторов.

Очень тепло рынок принял две новинки - Chery Tiggo 4 Pro (6 тыс. шт.) и Omoda С5 (5,6 тыс. шт.). В десятку лидеров также вошли Geely Atlas Pro, два Chery - Tiggo 8 Pro и Tiggo 4, а также два Haval - F7 и F7x.

Все три модели Exeed, который играют в лиге почти премиальных автомобилей за 3-5 млн рублей, расположились в топ-15. В этой же компании нашли себе места флагманский Haval Dargo и особенно активно дорожающая Geely Tugella.

Меньше тысячи сделок за квартал, но все же больше, чем год назад, было у Haval H9, FAW Bestune T77, который вот-вот станет "Ладой", и двух Great Wall - Poer и Wingle 7. Практически все модели Changan, за исключением самой доступной CS35 Plus (16 место), расположились с 22 по 25 позиции. Все модели GAC оказались в конце, так ка дистрибьютор практически сорвал их поставки. И наконец, отставание от остальных Tank 300 и двух Geely - Monjaro и Okavango - исключительно временное, ведь они поступили в продажу совсем недавно.