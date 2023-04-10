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1 час назад

На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге демонтировали старую вывеску

Южный автомобиль

Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге лишился старой вывески с названием японского бренда. Видео процесса демонтажа опубликовал паблик «Lada FAW Bestune T77 — Санкт-Петербург» в социальной сети VK.

На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге демонтировали старую вывеску
Фото: Валентин Егоршин / ТАССВалентин Егоршин / ТАСС

Логотип был размещен на холме рядом с одним из производственных корпусов завода. Надпись демонтировали при помощи подъемного крана. На месте букв остались пустые металлические конструкции. Предположительно, на их место установят эмблему Lada.

Напомним, из-за ситуации на Украине компания Nissan покинула российский рынок, активы Nissan были переданы во ФГУП НАМИ, чуть позже завод был передан АвтоВАЗу за символическую сумму 1 евро. Компания Nissan сохранила за собой право обратного выкупа акций в течение 6 лет при одобрении со стороны правительства России. На заводе планируют запустить производство китайских автомобилей FAW под брендом Lada.

Автоновости,FAW,Nissan,Lada,Автоваз,Правительство РФ,
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