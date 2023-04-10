На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге демонтировали старую вывеску

Логотип был размещен на холме рядом с одним из производственных корпусов завода. Надпись демонтировали при помощи подъемного крана. На месте букв остались пустые металлические конструкции. Предположительно, на их место установят эмблему Lada.

Напомним, из-за ситуации на Украине компания Nissan покинула российский рынок, активы Nissan были переданы во ФГУП НАМИ, чуть позже завод был передан АвтоВАЗу за символическую сумму 1 евро. Компания Nissan сохранила за собой право обратного выкупа акций в течение 6 лет при одобрении со стороны правительства России. На заводе планируют запустить производство китайских автомобилей FAW под брендом Lada.