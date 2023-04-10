ГАЗ подал новый иск к Volkswagen AG на 28,4 млрд рублей

Горьковский автозавод подал в Арбитражный суд Нижегородской области новый иск против немецкого концерна Volkswagen AG. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

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Согласно информации из карточки дела, иск на сумму 28,4 млрд руб. был зарегистрирован 7 апреля 2023 года. Истцом выступает ООО «Автомобильный завод ГАЗ», ответчиком — Volkswagen Actiengesellschaft. О причинах подачи иска в картотеке не сообщается, не опубликовано и само исковое заявление.