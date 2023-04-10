Водитель Mercedes снял госномера, чтобы объехать пробку по "выделенке"

Водитель Mercedes снял госномера, чтобы объехать пробку по автобусной полосе
В Москве водитель белого кроссовера Mercedes-Benz снял с автомобиля госномер перед тем, как нарушить ПДД. Момент попал на видеорегистратор одного из автомобилистов, запись опубликовал Telegram-канал «Москва на дорогах».
«Лихие ребята на ул. Лобачевского переобувают номера, как летнюю резину», — говорится в комментарии к видео. В ролике видно, как кроссовер останавливается в пробке, после чего водитель вместе с пассажиром снимают с него госномера «С 001 СС 199».
После снятия номеров водитель проехал по «разделительному островку» (разметка 1.16.2) и продолжил движение по выделенной полосе для движения общественного транспорта. Мужчины передвигались на автомобиле Mercedes-Benz AMG GLS 63 4MATIC.