Водитель Mercedes снял госномера, чтобы объехать пробку по "выделенке"

В Москве водитель белого кроссовера Mercedes-Benz снял с автомобиля госномер перед тем, как нарушить ПДД. Момент попал на видеорегистратор одного из автомобилистов, запись опубликовал Telegram-канал «Москва на дорогах».

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«Лихие ребята на ул. Лобачевского переобувают номера, как летнюю резину», — говорится в комментарии к видео. В ролике видно, как кроссовер останавливается в пробке, после чего водитель вместе с пассажиром снимают с него госномера «С 001 СС 199».