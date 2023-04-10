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Назван способ поднять отечественный автопром

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Будем копировать запчасти и создавать кластеры — именно так в свое время поступил Китай.

Назван способ поднять отечественный автопром
© За рулем

Замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев заявил, что настало время для обнуления патентов из недружественных стран на автотранспорт. По его мнению, такие патенты на кузов, запчасти, интерьер салона вполне можно использовать для создания отечественных брендов.

«Мы видим, что по этому пути в свое время пошел Китай – и в итоге уверенно лидирует по объему производства среди стран, которые традиционно славились сильным автопромом», – отметил сенатор.

Как пояснил Васильев, внесение изменений в техрегламент Таможенного союза даст возможность «временного признания и разрешения использования на территории нашей страны сертификата одобрения типа транспортного средства, оформленного в странах СНГ».

Первоначально такое обсуждение касалось грузовых перевозок, но сенатор не видит препятствий для того, чтобы расширить эту меру и на легковой транспорт. По его мнению, в России следует создавать кластеры для производства комплектующих для автотранспорта, что позволит решать задачи гораздо быстрее, чем если бы каждое предприятие делало все свое.

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