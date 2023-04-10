Назван способ поднять отечественный автопром

Будем копировать запчасти и создавать кластеры — именно так в свое время поступил Китай.

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Замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев заявил, что настало время для обнуления патентов из недружественных стран на автотранспорт. По его мнению, такие патенты на кузов, запчасти, интерьер салона вполне можно использовать для создания отечественных брендов.

«Мы видим, что по этому пути в свое время пошел Китай – и в итоге уверенно лидирует по объему производства среди стран, которые традиционно славились сильным автопромом», – отметил сенатор.

Как пояснил Васильев, внесение изменений в техрегламент Таможенного союза даст возможность «временного признания и разрешения использования на территории нашей страны сертификата одобрения типа транспортного средства, оформленного в странах СНГ».