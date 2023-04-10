Цены на «свежие» подержанные машины снизились до уровня годичной давности

Средние цены на подержанные автомобили, с момента выпуска которых прошло до трех лет включительно, вернулись в I квартале 2023 года к значениям, которые были зафиксированы в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) со ссылкой на собственный анализ динамики средних цен.
По данным НАПИ, цены на «свежие» подержанные машины достигли своего пика во II квартале 2022 года. Средняя цена машины массового сегмента превысила тогда 2,8 млн руб., премиум-сегмента — приблизилась к 8,4 млн руб.
В следующем квартале средняя цена на премиальные машины упала на 17,8%, на массовые — на 9%. По итогам трех месяцев 2023 года этот показатель вышел на уровень аналогичного периода прошлого года: 2,7 млн руб. за массовый автомобиль и 7,6 млн руб. за премиальный.