Цены на «свежие» подержанные машины снизились до уровня годичной давности

Средние цены на подержанные автомобили, с момента выпуска которых прошло до трех лет включительно, вернулись в I квартале 2023 года к значениям, которые были зафиксированы в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) со ссылкой на собственный анализ динамики средних цен.

Фото: Илья Наймушин/РИА «Новости» Илья Наймушин/РИА «Новости»

По данным НАПИ, цены на «свежие» подержанные машины достигли своего пика во II квартале 2022 года. Средняя цена машины массового сегмента превысила тогда 2,8 млн руб., премиум-сегмента — приблизилась к 8,4 млн руб.