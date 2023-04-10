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1 час назад

Цены на автомобили в возрасте до 3 лет снизились до уровня годичной давности

Газета.Ru

Средние цены на подержанные автомобили, с момента выпуска которых прошло до трех лет включительно, вернулись в I квартале 2023 года к значениям, которые были зафиксированы в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) со ссылкой на собственный анализ динамики средних цен.

Цены на «свежие» подержанные машины снизились до уровня годичной давности
Фото: Илья Наймушин/РИА «Новости»Илья Наймушин/РИА «Новости»

По данным НАПИ, цены на «свежие» подержанные машины достигли своего пика во II квартале 2022 года. Средняя цена машины массового сегмента превысила тогда 2,8 млн руб., премиум-сегмента — приблизилась к 8,4 млн руб.

В следующем квартале средняя цена на премиальные машины упала на 17,8%, на массовые — на 9%. По итогам трех месяцев 2023 года этот показатель вышел на уровень аналогичного периода прошлого года: 2,7 млн руб. за массовый автомобиль и 7,6 млн руб. за премиальный.

Автоновости,
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