Changan поднял цены на шесть моделей в России

Шесть моделей китайского бренда из девяти подорожали на сумму от 20 тыс. до 150 тыс. руб. Минимальную прибавку получил обновленный кроссовер Changan CS35Plus, а максимальную — купеобразный кроссовер CS85 Coupe и паркетник Uni-K (в двух комплектациях). Кроссоверы Changan CS55Plus и CS95 подорожали на 30 тыс. и 50 тыс. руб. соответственно, а лифтбэк Uni-V — на 100 тыс. руб.