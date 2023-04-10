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1 час назад

Changan поднял цены на шесть моделей в России

Газета.Ruиещё 1

Компания Changan подняла цены почти на весь модельный ряд в России, сообщают «Автоновости дня».

Changan поднял цены на шесть моделей в России
Фото: ChanganChangan

Шесть моделей китайского бренда из девяти подорожали на сумму от 20 тыс. до 150 тыс. руб. Минимальную прибавку получил обновленный кроссовер Changan CS35Plus, а максимальную — купеобразный кроссовер CS85 Coupe и паркетник Uni-K (в двух комплектациях). Кроссоверы Changan CS55Plus и CS95 подорожали на 30 тыс. и 50 тыс. руб. соответственно, а лифтбэк Uni-V — на 100 тыс. руб.

Так, модель Changan CS35Plus теперь стоит от 2,25 млн руб., CS55Plus — от 2,54 млн руб., Uni-V — от 2,73 млн руб., Uni-K — от 3,48 млн руб., CS85 Coupe — от 3,51 млн руб, а CS95 — от 4,05 млн руб.

Автоновости,
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