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39 минут назад

Комплекс, позволяющий удаленно следить за управлением авто, запатентовали в Татарстане

Мир24

Ученые из Татарстана создали специальный комплекс, который позволяет удаленно следить за управлением автомобилем. О разработке говорится в сообщении на сайте Университета Иннополис.

В Татарстане запатентовали комплекс удаленноого слежения за управлением авто
Фото:  МТРК «МИР» МТРК «МИР»

С помощью методов искусственного интеллекта и блоку управления прибор автоматически определяет 21 вид нарушений правил дорожного движения. Устройство смогут применять автошколы при обучении водителей и сдачи экзаменов в городе.

Прибор состоит из устройства с датчиками распознавания объектов, который установлен в машине и на ее крыше, а также удаленного сервера хранения карт, маршрутов и протоколов проведения экзамена. Когда камера распознает севшего в машину студента, система разрешает ему начать движение, а инспектор запускает программу в приложении на планшетном компьютере. Во время экзамена ведется видео- и аудиозапись.

Комплекс автоматически фиксирует такие нарушения ПДД, как превышение скорости, выезд на «встречку», непропуск пешеходов на «зебре». При этом ошибки, связанные с человеческим фактором, в планшете отмечает инспектор. Данные в автоматическом режиме отправляются на удаленный сервер, туда же загружается отчет об экзамене.

Напомним, с 1 апреля изменились правила сдачи экзамена для водителей. Отныне вместо упражнений на площадке студенты начали выполнять серию заданий в черте города.

Автоновости,
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