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2 часа назад

"Ъ": в Подмосковье установили 400 новых дорожных камер, еще 200 появятся до лета

Газета.Ruиещё 1

В Подмосковье на дорогах установили 400 новых стационарных камер, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на областной Минтранс. До 1 июня планируется установить еще 200 комплексов видеофиксации, их общее количество увеличится до 1,8 тыс. штук.

В Подмосковье установили 400 новых дорожных камер, к лету их будет 1800
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал глава ведомства Алексей Гержик, новые комплексы модели «Азимут-4» фиксируют 25 различных видов нарушений, включая за разговоры по телефону за рулем и непристегнутый ремень безопасности.

Камеры установили на отдаленных участках региональных и федеральных трасс, к примеру, на Р-22 в Серебряных Прудах, на М-10 в Клину, на Западном обходе Сергиева Посада и на Ярославском шоссе.

По данным МВД, за 2022 год количество дорожных камер для фиксации нарушений в России увеличилось на 16,9% до 26,9 тыс. (из них 23,8 тыс. стационарных и 3,1 тыс. передвижных).

Автоновости,Алексей Гержик,Минтранс РФ,
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