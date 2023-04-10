В Подмосковье установили 400 новых дорожных камер, к лету их будет 1800

В Подмосковье на дорогах установили 400 новых стационарных камер, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на областной Минтранс. До 1 июня планируется установить еще 200 комплексов видеофиксации, их общее количество увеличится до 1,8 тыс. штук.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как рассказал глава ведомства Алексей Гержик, новые комплексы модели «Азимут-4» фиксируют 25 различных видов нарушений, включая за разговоры по телефону за рулем и непристегнутый ремень безопасности.

Камеры установили на отдаленных участках региональных и федеральных трасс, к примеру, на Р-22 в Серебряных Прудах, на М-10 в Клину, на Западном обходе Сергиева Посада и на Ярославском шоссе.