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1 час назад

Tesla стала самым дорогим брендом в мире и оказалась в центре скандала

АвтоКод

Бренд Илона Маска «Тесла» возглавил рейтинг самых дорогих автомобильных марок в мире, опередив Mercedes-Benz и Toyota. Об этом сообщило международное аналитическое агентство Brand Finance.

Tesla стала самым дорогим брендом в мире и угодила в очередной скандал
Фото: АвтоКодАвтоКод

Уточняется, что стоимость бренда составляет 66,2 млрд долларов, что в 5 раз выше его стоимости до начала пандемии.

Между тем, вокруг «Тесла» разразился очередной скандал. Владельцы машин марки Илона Маска подали на автопроизводителя коллективный иск, обвинив его во вторжении в личную жизнь и потребовав запретить компании незаконные действия.

Как рассказали агентству Reuters бывшие работники Tesla, хоть представители компании и заверяли, что установленные на автомобилях камеры используются исключительно для работы автопилота и безопасности, записи с них регулярно попадали к сотрудникам, а те обменивались полученными материалами по внутренней сети. Кроме того, они имели специальную программу, которая показывала координаты места съемки, по которым сотрудники могли установить владельца машины.

На вторичном рынке «Тесла» пользуется невысоким спросом. По итогам первых двух месяцев 2023 года через сервис «Автокод» авто Илона Маска проверили 1 082 раза. Это составляет всего 0,4% от общего количества проверок через наш сервис.

Большинство машин марки Tesla, по статистике «Автокода», продавалось с неоплаченными штрафами (364 шт.).

Автоновости,Toyota,Tesla,Mercedes-Benz,
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