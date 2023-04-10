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"Алмаз-Антей" представил первый образец нового полноприводного грузовика

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Первый предсерийный экземпляр отечественного полноприводного грузового автомобиля для гражданских нужд БАЗ-S36A11 произведен концерном воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей". Об этом сообщили в понедельник в его пресс-службе.

"Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" презентовал первый произведенный на предприятии предсерийный образец грузового габаритного автомобиля гражданского назначения. Новинку представили заместителю председателя правительства России, министру промышленности и торговли Российской Федерации Денису Валентиновичу Мантурову. Изделие предназначено для использования на дорогах общего пользования всех категорий и на бездорожье и призвано заместить ушедших с российского рынка иностранных производителей подобной техники", - говорится в сообщении.

Автомобиль БАЗ-S36A1 разработан в инжиниринговом центре Обуховского завода концерна и изготовлен на Брянском автомобильном заводе. Как отметили в пресс-службе, высокая проходимость машины достигается за счет использования специально разработанных осей с независимой подвеской, каждая из которых обладает грузоподъемностью 12 тонн.

"Отечественных аналогов ведущих габаритных мостов такой грузоподъемности в России нет", - подчеркнули в концерне.

Грузовик с колесной формулой 6х6 имеет массу 35,7 тонны, обладает грузоподъемностью 22,1 тонны. Он оснащен двигателем производства ПАО "Автодизель" (Ярославский моторный завод) ЯМЗ-6531 Euro 5 мощностью 422 л. с. Отмечается, что машина шасси может оснащаться и использоваться в качестве бурильной, самосвальной, высотной техники, бетононасосов, спасательной и пожарной техники, а также вахтовых автобусов.

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