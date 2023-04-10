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1 час назад

Kia отзывает Carnival: минивэны могут сломать конечности владельцу и пассажирам

Российская Газета

Национальное управления безопасностью дорожного движения США объявило об отзывной кампании, в которой участвует 51 568 минивэнов Kia Carnival. На дверь с электроприводом поступали многочисленные жалобы: пострадавшие или те, кто оказался проворнее механизма, сообщали о том, что механизм не видит препятствий и выполняет свою прямую функцию.

Kia отзывает минивэны Carnival, которые могут покалечить водителя и пассажиров
Фото: Пресс-служба KiaПресс-служба Kia

Первый случай датируется 2021 годом. За всё это время было зафиксировано девять аналогичных, в ходе которых взрослыми и детьми были получены травмы различной степени тяжести: синяки, царапины, ссадины, переломы большого пальца и руки.

Kia не могла оставаться безучастной: проверку автомобилей проводили сторонние инженеры, но никаких неисправностей выявлено не было. Тогда логично, предположили в компании, что люди просто не знают о функции закрывания двери. Поэтому в рамках отзывной кампании Kia Carnival получат новую прошивку с программой подачи предупреждающего о закрытии двери двойного звукового сигнала, также дверь будет двигаться медленнее по мере приближения к замку. Это предоставит взрослым и детям больше времени для того, чтобы освободить дверной проём.

Отзыву подлежат Kia Carnival 2022 модельного года и минивэны, выпущенные вплоть до 22 февраля текущего года. На автомобилях, которые сошли с конвейера после этой даты, уже установлена актуальная прошивка.

Однако у Kia Carnival есть куда более серьёзный дефект: пожароопасное тягово-сцепное устройство.

Автоновости,Kia Carnival,Kia,
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