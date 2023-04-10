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В Якутии испытали Lada с отечественной ABS

Компания АвтоВАЗ испытала автомобили Lada с российской ABS якутскими морозами.

В Якутии испытали Lada с отечественной ABS
© © Depositphotos

Проверку при минус 20 градусах Цельсия прошли Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel, вместе с которыми в холодный регион прибыли специалисты из Тольятти, сообщает телеканал «МИР 24». В Якутске автомобили провели 10 дней, и теперь им предстоит вернуться на главную сборочную площадку АвтоВАЗа для детального разбора результатов пройденных тестов.

Якутия была выбрана для продолжения зимних испытаний отечественной ABS, отмечают ВАЗовские специалисты. Для тестов необходим «высокий коэффициент снег-лед», и погодные условия в регионе еще соответствуют требованиям. Кроме этого, у Северо-Восточного федерального университета есть свой ледяной полигон для тестов.

Проверялись два параметра системы — эффективность торможения и способность сохранять устойчивость при торможении. Для этого испытатели множество раз проделали одинаковые упражнения как на подъеме, так и на спуске. Следующим этапом станут испытания на сухом асфальте и смешанных покрытиях.

Производитель отечественной антиблокировочной системы тормозов — Научно-производственное предприятие «Итэлма». Оно также изготавливает различные датчики, комбинации приборов и блоки ЭРА-ГЛОНАСС, однако в них применялись иностранные компоненты, что привело к сложностям из-за прекращения поставок весной минувшего года.

Автомобили в России сейчас разрешено выпускать без антиблокировочной системы. В стране действуют упрощенные требования к оснащению машин, которые ввели для поддержки автопрома в условиях санкций. В этом году, однако, ABS может вновь стать обязательной. Также будет повышен минимальный экокласс двигателя — до «Евро-2» с нынешнего «Евро-0».

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