Шинный эксперт предупредил о потере шипов при резких разгонах в теплую погоду

Эксперт Мишин: весной на зимней резине с шипами лучше не ездить быстрее 90 км/ч
Автомобилистам, которые эксплуатируют машины с шипованными зимними шинами и еще не успели сменить их на летние, следует избегать резких стартов с пробуксовкой и движения с высокой скоростью во избежание потери шипов. Об этом «Газете.Ru» рассказал шинный эксперт Сергей Мишин.
«При движении на высокой скорости центробежная сила иногда приводит к тому, что шипы начинают вылетать на автомобили соседей по потоку. Чтобы этого не допустить, нужно исключить резкие разгоны и двигаться со скоростью не выше 90 км/ч», — посоветовал Мишин.
Самую большую нагрузку шипы испытывают в момент трогания с места, особенно если автомобиль пробуксовывает. В режиме торможения они не испытывают такой нагрузки, которая могла бы их вывернуть из протектора, уточнил эксперт.
«В этом случае сами колеса прижимают шипы к дороге. Они, условно говоря, вдавливаются в колесо», — пояснил Мишин.