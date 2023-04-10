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Эксперт Мишин: весной на зимней резине с шипами лучше не ездить быстрее 90 км/ч

Автомобилистам, которые эксплуатируют машины с шипованными зимними шинами и еще не успели сменить их на летние, следует избегать резких стартов с пробуксовкой и движения с высокой скоростью во избежание потери шипов. Об этом «Газете.Ru» рассказал шинный эксперт Сергей Мишин.

Шинный эксперт предупредил о потере шипов при резких разгонах в теплую погоду
© Антон Денисов/РИА «Новости»

«При движении на высокой скорости центробежная сила иногда приводит к тому, что шипы начинают вылетать на автомобили соседей по потоку. Чтобы этого не допустить, нужно исключить резкие разгоны и двигаться со скоростью не выше 90 км/ч», — посоветовал Мишин.

Самую большую нагрузку шипы испытывают в момент трогания с места, особенно если автомобиль пробуксовывает. В режиме торможения они не испытывают такой нагрузки, которая могла бы их вывернуть из протектора, уточнил эксперт.

«В этом случае сами колеса прижимают шипы к дороге. Они, условно говоря, вдавливаются в колесо», — пояснил Мишин.

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