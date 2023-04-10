Шинный эксперт предупредил о потере шипов при резких разгонах в теплую погоду

«При движении на высокой скорости центробежная сила иногда приводит к тому, что шипы начинают вылетать на автомобили соседей по потоку. Чтобы этого не допустить, нужно исключить резкие разгоны и двигаться со скоростью не выше 90 км/ч», — посоветовал Мишин.