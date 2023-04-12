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В автомобилях Mini появится интеллектуальный персональный ассистент

Бритайнский автомобильный бренд Mini представил «интеллектуального личного ассистента» — английского бульдога по кличке Спайк. Персонаж встроен в бортовую мультимедийную систему новых моделей и способен выполнять голосовые команды водителей и пассажиров.

В Mini появится интеллектуальный персональный ассистент
© globallookpress.com

Способности Спайка продемонстрируют публике на концепт-каре MINI Concept Aceman в апреле 2023 года в автосалоне в Шанхае. Позднее виртуальный английский бульдог появится в серийных моделях марки.

Собака была символом бренда и присутствует в его рекламных кампаниях с 2001 года. Теперь же его решили «перенести в будущее как цифрового персонажа».

«Это не просто дизайнерский эксперимент — Спайк становится компаньоном водителя», — рассказывает руководитель отдела дизайна Mini Оливер Хейлмер.

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