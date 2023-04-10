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10 минут назад

Самый дорогой автомобильный номер продали в ОАЭ за 15 миллионов долларов

Motor.ru

Неизвестный покупатель заплатил за автомобильный номерной знак 15 миллионов долларов.

В ОАЭ продан самый дорогой автомобильный номер
Фото: © Emirates Auction© Emirates Auction

На торгах, которые проходили в Объединенных Арабских Эмиратах, выставляли на продажу табличку, состоящую из буквы «P» и цифры «7». В ходе аукциона за один из самых редких автомобильных номеров заплатили 55 миллионов дихрам. В торгах принимал участие российский бизнесмен Павел Дуров, однако его ставку перебили и выкупить номер он не смог. Все вырученные средства организаторы торгов направят на благотворительность.

55 миллионов дихрам (около 15 миллионов долларов) стали рекордной суммой, которую когда-либо платили за автомобильный номерной знак. В прошедших торгах принимал участие основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров. При этом неизвестно, на какой сумме остановился россиянин.

Предыдущий рекорд принадлежал арабскому бизнесмену Саиду Абдуле Гаффар Хоури, который в 2008 году заплатил за регистрационный знак с цифрой «1» 52,2 миллиона дихрам.

В апреле прошлого года в ходе торгов за номерной знак «АА8» заплатили 35 миллионов дирхамов (около 9,5 миллионов долларов). На том же аукционе участникам предлагали купить «красивые» номера для сотовых телефонов.

Автоновости,Павел Дуров,
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