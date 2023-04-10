В ОАЭ продан самый дорогой автомобильный номер

Неизвестный покупатель заплатил за автомобильный номерной знак 15 миллионов долларов.

Фото: © Emirates Auction © Emirates Auction

На торгах, которые проходили в Объединенных Арабских Эмиратах, выставляли на продажу табличку, состоящую из буквы «P» и цифры «7». В ходе аукциона за один из самых редких автомобильных номеров заплатили 55 миллионов дихрам. В торгах принимал участие российский бизнесмен Павел Дуров, однако его ставку перебили и выкупить номер он не смог. Все вырученные средства организаторы торгов направят на благотворительность.

55 миллионов дихрам (около 15 миллионов долларов) стали рекордной суммой, которую когда-либо платили за автомобильный номерной знак. В прошедших торгах принимал участие основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров. При этом неизвестно, на какой сумме остановился россиянин.

Предыдущий рекорд принадлежал арабскому бизнесмену Саиду Абдуле Гаффар Хоури, который в 2008 году заплатил за регистрационный знак с цифрой «1» 52,2 миллиона дихрам.