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28 минут назад

BYD создала активную подвеску, сканирующую дорожное полотно перед машиной

Газета.Ru

Китайская автокомпания BYD разработала адаптивную подвеску для автомобилей, способную сканировать рельеф дороги и настраивать уровень демпфирования. Об этом сообщает Autohome. Подвеску с подобным функционалом, в частности, ранее внедрил Mercedes-Benz.

BYD создала активную подвеску, сканирующую дорожное полотно перед машиной
Фото: AutohomeAutohome

Подвеска BYD Yunan включает четыре набора систем, позволяющих управлять положением кузова. В ней реализована система многоступенчатой регулировки жесткости амортизаторов. Пневмосистема меняет высоту кузова и одновременно связана с боковинами сидений, которые могут усиливать поддержку тела водителя и пассажиров при прохождении поворотов. Для сканирования перепадов рельефа дороги перед машиной предусмотрены камеры и лидар (лазерный радар). Они позволяют выбирать жесткость подвески заранее, еще до наезда на препятствие.

Автоновости,BYD,Mercedes-Benz,
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