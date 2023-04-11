BYD создала активную подвеску, сканирующую дорожное полотно перед машиной

Китайская автокомпания BYD разработала адаптивную подвеску для автомобилей, способную сканировать рельеф дороги и настраивать уровень демпфирования. Об этом сообщает Autohome. Подвеску с подобным функционалом, в частности, ранее внедрил Mercedes-Benz .

Подвеска BYD Yunan включает четыре набора систем, позволяющих управлять положением кузова. В ней реализована система многоступенчатой регулировки жесткости амортизаторов. Пневмосистема меняет высоту кузова и одновременно связана с боковинами сидений, которые могут усиливать поддержку тела водителя и пассажиров при прохождении поворотов. Для сканирования перепадов рельефа дороги перед машиной предусмотрены камеры и лидар (лазерный радар). Они позволяют выбирать жесткость подвески заранее, еще до наезда на препятствие.